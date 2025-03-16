У білій сукні з оголеною спиною: Тіна Кароль у спокусливому образі сяяла на концерті

Артистка обрала для свого виходу на сцену вбрання з паєтками від українського бренду.
Тіна Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram спокусливий лук, у якому вона виступила на "Великому весняному концерті" у Києві.
Артистка була одягнена в елегантну білу сукню максі від українського бренду LE GRÉTES, розшиту паєтками. Вбрання мало американську пройму та оголену спину, яку вона продемонструвала на камеру. Зірка мала стрункий і красивий вигляд.
Аутфіт Кароль доповнила хвилястим укладанням і вечірнім макіяжем.
Нагадаємо, Тіна Кароль похизувалася стильним луком у двобортному жакеті і чорних ботфортах.
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