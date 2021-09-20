У білій сукні з перфорацією: красива Сара Карбонеро відвідала світський захід у Мадриді

У білій сукні з перфорацією: красива Сара Карбонеро відвідала світський захід у Мадриді

37-річна журналістка, яка раніше боролася з раком, продемонструвала струнку фігуру.

Сара Карбонеро відвідала сьогодні, 20 вересня, у Мадриді презентацію виставки L'Oreal Paris, присвячену стійкій моді.

Журналістка обрала для свого образу білу довгу сукню з перфорацією, яка ідеально підкреслила її струнку фігуру.

Сара Карбонеро / Getty Images

Вбрання зірка доповнила чорними босоніжками на шпильках, красивим хвилястим укладанням і макіяжем з акцентом на очах. На шиї у неї висів золотий делікатний ланцюжок.

Сара Карбонеро / Getty Images

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До слова, у травні 2019 року Сарі поставили діагноз рак яєчників на ранній стадії. Їй зробили операцію з видалення злоякісної пухлини на одному з яєчників. У лютому цього року журналістку госпіталізували через рецидив раку. Вона проходила лікування в клініці університету Наварри у Мадриді. Судячи з сьогоднішнього виходу, з Карбонеро все добре.

Нагадаємо, в березні цього року стало відомо, що Карбонеро після 11 років спільного життя розлучилася зі своїм чоловіком — легендарним іспанським ексфутболістом Ікером Касільясом.

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