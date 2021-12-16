У білій сукні з пікантним декольте: Алессандра Амбросіо з коханим сходила на вечерю

У білій сукні з пікантним декольте: Алессандра Амбросіо з коханим сходила на вечерю

Бразильська модель Алессандра Амбросіо та її коханий Річард Лі разом відвідали святкову вечерю "Dundas x REVOLVE" у ресторані Craig's в Західному Голлівуді.

Алессандра вже давно виходить на публіку разом із своїм коханим і не приховує романтичних стосунків від преси. На вечірку 40-річна модель приїхала в білій сукні з відвертим декольте, брошкою у вигляді зірки на талії і підолом з рюшами від бренду Dundas X Revolve.

Алессандра Амбросіо / Getty Images

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Амбросіо взула гостроносі босоніжки на шпильках, а на плечі накинула чорний хутряний кожушок. Також у моделі було розпущене волосся, гарний макіяж зі стрілками на повіках та червоною помадою на губах, яка чудово гармонувала з незвичайним манікюром. Вона доповнила вбрання декількома прикрасами у вигляді браслетів та каблучками.

Перед камерами зірка позувала сама, а ось дорогою до популярного закладу, де люблять бувати знаменитості, її сфотографували з бойфрендом Річардом Лі. Чоловік був одягнений у чорний оксамитовий смокінг із блискучими лацканами, чорну водолазку та сірі штани.

Алессандра Амбросіо та Річард Лі / Getty Images

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