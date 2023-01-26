У білій сукні з пікантним декольте: Ірина Федишин продемонструвала образ нареченої від українського бренду

Співачка виступила на своєму шоу у розкішному вбранні від української дизайнерки.

Ірина Федишин виступила у Трускавці із благодійним концертом "Україна колядує", на якому збирала кошти для ЗСУ. Цього вечора артистка продемонструвала чарівний образ, у якому була схожою на наречену. На сцені вона постала у білій пишній сукні максі з пікантним декольте і відкрити плечами від української дизайнерки Oksana Mukha.

Ірина Федишин / Фото: Instagram Ірини Федишин

Образ зірка доповнила зачіскою з локонами, макіяжем із акцентом на очах, елегантними сережками і червоним манікюром.

Федишин показала ще один ефектний лук. Перед дзеркалом співачка позувала у срібній сукні з американською проймою.

Ірина Федишин / Фото: Instagram Ірини Федишин

Нагадаємо, фіналістка шоу "Холостяк-12" - Олександра Мудра - на церемонії троянд з'явиласяу прозорій сукні максі від бренду Oksana Mukha, якабула покрита вишуканим мереживом із вкрапленням сріблястої нитки.

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