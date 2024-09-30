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У білій сукні з пікантним розрізом: Барбара Палвін на галавечорі в Парижі

У білій сукні з пікантним розрізом: Барбара Палвін на галавечорі в Парижі

Барбара Палвін / Фото: Associated Press

30-річна угорська топмодель Барбара Палвін відвідала шоу Stella McCartney на Паризькому тижні моди.

Барбара приїхала на показ у білому кроптопі з характерним написом та джинсовій мініспідниці з накладними кишенями, а поверх топу накинула білу об'ємну сорочку та взула білі високі кеди.

Барбара Палвін / © Getty Images
Барбара Палвін / Фото: Getty Images

Модель розпустила своє довге гладке волосся, рукою на лоба підняла чорні окуляри від сонця і зробила макіяж, підкресливши трохи вії та нюдовою помадою губи.

Барбара Палвін / © Associated Press
Барбара Палвін / Фото: Associated Press

Також Палвін побувала на галавечорі BoF 500, який відбувся у готелі Shangri-La під час Паризького тижня моди. На доріжку Барбара вийшла в білій максісукні без бретельок з дуже високим розрізом на стегні та чорних човниках, волосся розпустила і зробила дуже виразний макіяж очей помадою сливового відтінку, а також підкреслила вії.

Барбара Палвін / © Associated Press
Барбара Палвін / Фото: Associated Press

У Instagram Палвін опублікувала кілька світлин зі світського заходу.

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