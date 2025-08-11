У білій сукні з пікантним вирізом: американська акторка у жіночному образі зʼявилася у Нью-Йорку

Елізабет Бетіс / © Getty Images

Американська акторка Елізабет Бетіс потрапила до обʼєктивів папараці в районі Трайбека у Нью-Йорку. Зірка мала гарний вигляд у жіночному аутфіті.

На ній була біла сукня міді А-силуету без рукавів, з акцентними коричневими вставками-смужками, пікантним вирізом і накладними кишенями.

Елізабет Бетіс / © Getty Images

Образ Ліз доповнила замшевими коричневими туфлями і замшевою коричневою сумочкою. Бетіс зробила зачіску з локонами, максимально природний макіяж, вуха прикрасила сережками-кільцями, шию — ланцюжком із підвіскою, а руки — браслетом і каблучками.