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- Шоу-бізнес
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У білій сукні з прошви і з пікантним декольте: Торі Спеллінг продемонструвала ніжний літній образ
52-річна акторка, зірка серіалу «Беверлі-Гіллз» приміряла романтичну білосніжну обновку.
Торі Спеллінг опублікувала в Instagram відео, на якому під під легку мелодію продемонструвала свій ніжний літній аутфіт.
Акторка з’явилася у кадрі босоніж і в довгій білій романтичній сукні з прошви на бретельках і з піканним декольте, у якій вона мала стрункий вигляд.
Спеллінг зробила рівне укладання, легкий макіяж і прикрасила одну руку браслетами.
Нагадаємо, Топі Спеллінг у купальнику приголомшила шпагатом на Багамських островах.