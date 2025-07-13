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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
1 хв

У білій сукні з прошви і з пікантним декольте: Торі Спеллінг продемонструвала ніжний літній образ

52-річна акторка, зірка серіалу «Беверлі-Гіллз» приміряла романтичну білосніжну обновку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Торі Спеллінг

Торі Спеллінг / © Instagram Торі Спеллінг

Торі Спеллінг опублікувала в Instagram відео, на якому під під легку мелодію продемонструвала свій ніжний літній аутфіт.

Акторка з’явилася у кадрі босоніж і в довгій білій романтичній сукні з прошви на бретельках і з піканним декольте, у якій вона мала стрункий вигляд.

Спеллінг зробила рівне укладання, легкий макіяж і прикрасила одну руку браслетами.

Нагадаємо, Топі Спеллінг у купальнику приголомшила шпагатом на Багамських островах.

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