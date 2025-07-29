ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
1 хв

У білій сукні з пишним акцентом: Ліндсей Логан прийшла на премʼєру фільму з мамою і сестрою

39-річна акторка зачарувала ніжним образом на івенті.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ліндсей Логан

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан відвідала прем’єру фільму від Disney «Шалена п’ятниця 2» («Freakier Friday»), яка відбулася у театрі Hudson Square у Нью-Йорку.

Це сиквел стрічки «Шалена п’ятниця» 2003 року, в якому Ліндсі і Джеймі Лі Кертіс зіграли матір та доньку, які помінялися тілами.

Перед фотокамерами вона зʼявилася у ніжному аутфіті. На зірці була біла сукня по фігурі, на тонких бретельках, з декольте, драпуванням й акцентними пишними воланами на асиметричному подолі.

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Аутфіт Логан доповнила леопардовими босоніжками на золотій підошві і шпильках.

У Ліндсей була гарна зачіска з локонами, макіяж із ніжно-кораловим блиском на губах і блискучий манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, шию — золотим кольє з діамантами, а руки — діамантовими каблучками і браслетом.

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

До речі, зірку прийшли підтримати на заході її мама Діна Логан і сестра Алі Логан.

Алі, Ліндсей і Діна Логани / © Associated Press

Алі, Ліндсей і Діна Логани / © Associated Press

Ліндсей сфотографувалася також зі своїми колегами зі стрічки.

Ліндсей Логан зі своїми колегами з фільму / © Associated Press

Ліндсей Логан зі своїми колегами з фільму / © Associated Press

Нагадаємо, Ліндсей Логан показала, який мала вигляд у 12 років.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
123
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie