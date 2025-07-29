У білій сукні з пишним акцентом: Ліндсей Логан прийшла на премʼєру фільму з мамою і сестрою

Ліндсей Логан / © Associated Press

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Ліндсей Логан відвідала прем’єру фільму від Disney «Шалена п’ятниця 2» («Freakier Friday»), яка відбулася у театрі Hudson Square у Нью-Йорку.

Це сиквел стрічки «Шалена п’ятниця» 2003 року, в якому Ліндсі і Джеймі Лі Кертіс зіграли матір та доньку, які помінялися тілами.

Перед фотокамерами вона зʼявилася у ніжному аутфіті. На зірці була біла сукня по фігурі, на тонких бретельках, з декольте, драпуванням й акцентними пишними воланами на асиметричному подолі.

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Ліндсей Логан / © Associated Press

Аутфіт Логан доповнила леопардовими босоніжками на золотій підошві і шпильках.

У Ліндсей була гарна зачіска з локонами, макіяж із ніжно-кораловим блиском на губах і блискучий манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, шию — золотим кольє з діамантами, а руки — діамантовими каблучками і браслетом.

Ліндсей Логан / © Associated Press

До речі, зірку прийшли підтримати на заході її мама Діна Логан і сестра Алі Логан.

Алі, Ліндсей і Діна Логани / © Associated Press

Ліндсей сфотографувалася також зі своїми колегами зі стрічки.

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Ліндсей Логан зі своїми колегами з фільму / © Associated Press

Нагадаємо, Ліндсей Логан показала, який мала вигляд у 12 років.