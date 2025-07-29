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- Шоу-бізнес
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У білій сукні з пишним акцентом: Ліндсей Логан прийшла на премʼєру фільму з мамою і сестрою
39-річна акторка зачарувала ніжним образом на івенті.
Ліндсей Логан відвідала прем’єру фільму від Disney «Шалена п’ятниця 2» («Freakier Friday»), яка відбулася у театрі Hudson Square у Нью-Йорку.
Це сиквел стрічки «Шалена п’ятниця» 2003 року, в якому Ліндсі і Джеймі Лі Кертіс зіграли матір та доньку, які помінялися тілами.
Перед фотокамерами вона зʼявилася у ніжному аутфіті. На зірці була біла сукня по фігурі, на тонких бретельках, з декольте, драпуванням й акцентними пишними воланами на асиметричному подолі.
Аутфіт Логан доповнила леопардовими босоніжками на золотій підошві і шпильках.
У Ліндсей була гарна зачіска з локонами, макіяж із ніжно-кораловим блиском на губах і блискучий манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, шию — золотим кольє з діамантами, а руки — діамантовими каблучками і браслетом.
До речі, зірку прийшли підтримати на заході її мама Діна Логан і сестра Алі Логан.
Ліндсей сфотографувалася також зі своїми колегами зі стрічки.
Нагадаємо, Ліндсей Логан показала, який мала вигляд у 12 років.