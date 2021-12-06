У білій сукні з розрізом: Дакота Джонсон сяяла на червоній доріжці

Дакота Джонсон відвідала чергову прем'єру у Нью-Йорку.

32-річна акторка відвідала Deadline's Contenders Event, куди приїхала у білосніжній сукні із запахом із колекції Self-Portrait RTW Spring 2022. У вбрання були довгі рукави та невеликий розріз на подолі.

Джонсон доповнила сукню з чорними туфлями з гострим носком та простою золотою підвіскою з кулоном на шиї. Своє довге золотисто-каштанове волосся вона уклала легкими хвилями і зробила натуральний макіяж.

Дакота Джонсон / Getty Images

На заході просувався новий фільм Джонсон "Втрачена дочка" від Netflix. Фільм знято за мотивами роману італійської письменниці Олени Ферранте "La figlia oscura", яка розповідає історію викладачки англійської мови Леди (Мегі Джілленгол), яка проводить відпустку у розлуці з рідними. Вона розлучена, її дочки живуть із батьком, а їй дуже самотньо. У поїздці Леда зустрічає молоду матір на ім'я Ніна та відчуває тривожне тяжіння. Вона нагадує Леді про таємниці її минулого та раннє материнство, про що вона довго намагалася забути.

Мелані Гріффіт, Дакота Джонсон та Мегі Джілленгол / Getty Images

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