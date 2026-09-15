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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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103
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1 хв

У білій сукні з розрізом до стегна: Белла Торн в ефектному образі прийшла на модний показ

Акторка зробила ставку на лаконічне вбрання, але додала образу пікантності за допомогою високого розрізу.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Белла Торн

Белла Торн / © Associated Press

Белла Торн відвідала показ Grace Ling, який відбувся у межах Тижня моди в Нью-Йорку.

Для фешнівенту 28-річна акторка обрала довгу білу сукню з асиметричними короткими рукавами і високим розрізом збоку, який оголював ногу до стегна. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру знаменитості.

/ © Associated Press

© Associated Press

Торн прикрасила вуха сережками з блискітками, а на руках були широкі сріблясті браслети-кафи і каблучка з великим діамантом. Також акторка взяла із собою маленьку чорну сумку.

Руде волосся Белла розпустила і зробила проділ посередині. У макіяжі вона зробила акцент на очах, підкресливши їх чорними стрілками та фіолетово-бузковими тінями, а губи нафарбувала нюдовою помадою. Лук Торн завершила довгим нюдово-червоним манікюром.

Нагадємо, Белла Торн у бікіні з великими лелітками похизувалася стрункою фігурою на пляжі.

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