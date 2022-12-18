У білій сукні з розрізом: супермодель Адріана Ліма вперше вийшла на подіум після пологів

Бразильська модель та екс"ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Адріана Ліма восени цього року стала мамою втретє і народила довгоочікуваного сина, якого назвала Ціан — на честь синьо-зеленого кольору його очей. Для супермоделі та її бойфренда Андре Леммерса це перша спільна дитина. Також Ліма має двох дорослих доньок – Валентину та Сієнну – від колишнього чоловіка, сербського баскетболіста Марка Ярича.

Днями одна з найоплачуваніших і найвідоміших моделей світу, після перерви в роботі через вагітність, знову з'явилася на подіумі. 41-річна Адріана взяла участь у показі Qatar Fashion United by CR Runway, що відбувався у межах чемпіонату світу з футболу у Катарі.

На подіум зірка вийшла в білому образі, що складається з довгої сукні з розрізом і накидки. Волосся моделі було зібране, а завершували лук туфлі-човники.

Адріана Ліма / Фото: Getty Images

Шанувальників зірки дуже потішила її поява на подіумі, але також і те, що багатодітна мати не побоялася вийти в ефектній сукні, навіть попри те, що її фігура змінилася після пологів. Вигляд модель мала чудовий і точно показала гарний приклад.

Адріана Ліма / Фото: Getty Images

Також нагадаємо, що протягом всієї вагітності Адріана гордо виходила на червоні доріжки у вбраннях, що демонстрували її вагітність, а також дуже активно знімалася для глянців.

Адріана Ліма / Фото: Associated Press

Адріана Ліма / Фото: Associated Press

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