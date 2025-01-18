У білій сукні з рюшами: Катерина Кухар показала, який мала вигляд у 18 років

Прима-балерина у свій день народження показала, який мала вигляд 25 років тому.

Сьогодні, 18 січня, Катерина Кухар святкує свій день народження – їй виповнилося 43 роки.

З цієї нагоди прима-балерина поділилася своїм архівним знімком, на якому їй 18 років.

Катерина Кухар

Юна, мила і гарна Катерина граційно позувала серед природи, біля дерева. На ній була біла пишна сукня міді з рюшами. Її волосся було зібране у зачіску і прикрашене білим аксесуаром.

Зараз Катерина така ж красива і тендітна, як і 25 років тому.

Катерина Кухар/Фото Валентина Малильо

Катерина Кухар/Пресслужба

Катерина Кухар / Фото: Instagram Катерини Кухар

Катерина Кухар / Фото: Instagram Катерини Кухар

Катерина Кухар / Фото: Instagram Катерини Кухар

Нагадаємо, до дня народження Катерини Кухар на сцені Національної опери покажуть балет "Сифільда" за участю студентів Київського державного фахового хореографічного коледжу імені Т. Таякіної, керівницею якого вона є.

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