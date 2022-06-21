У білій сукні з рюшами: Оля Цибульська виступила у Трускавці

У білій сукні з рюшами: Оля Цибульська виступила у Трускавці

Співачка продовжує виступати з благодійними концертами на підтримку української армії.

Оля Цибульська виступила з благодійним концертом у Трускавці. На сцені вона постала у білій сукні міді з рюшами. Вбрання зірка доповнила бежевими туфлями на шпильках.

Оля зробила укладання з локонами і прикрасила зачіску квіткою. Ніжний макіяж і довгі сережки завершили аутфіт артистки.

"Трускавець! Завдяки тому, що вас вчора було так багато - наші герої-військові зовсім скоро отримають необхідну допомогу. Україна переможе! Бережіть своє щастя. Цінуйте новий день. Люблю кожні очі", - написала співачка.

Цибульська показала ще одне відео з іншого благодійного концерту, в якому зазначила, що бути артистом під час війни - це велика соціальна відповідальність.

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