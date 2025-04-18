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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
69
Час на прочитання
1 хв

У білій сукні з торочкою: акторка Синтія Аддай-Робінсон на прем'єрі бойовика "Аудитор 2"

40-річна акторка з'явилася на заході у красивому образі у стилі Старого Голлівуду.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Синтія Аддай-Робінсон

Синтія Аддай-Робінсон / © Associated Press

Американська акторка британського походження - Синтія Аддай-Робінсон – презентувала разом зі своїми колегами гостросюжетний бойовик "Аудитор 2" режисера Гевіна О'Коннора, у якому вона зіграла одну з головних ролей. Захід відбувся у китайському театрі TCL у Лос-Анджелесі.

Синтія Аддай-Робінсон / © Associated Press

Синтія Аддай-Робінсон / © Associated Press

Перед фотокамерами вона постала в асиметричній білій сукні-бюстьє з торочкою з осінньої колекції 2025 бренду Aiste Hong.

Аутфіт Синтія доповнила гарним укладанням із локонами, макіяжем із акцентом на червоній помаді і нюдовим манікюром. На вусі у неї була кафа з діаманатми, а на руках – цікаві каблучки.

Синтія Аддай-Робінсон / © Associated Press

Синтія Аддай-Робінсон / © Associated Press

Про фільм:

Крістіан Вулфф (Бен Аффлек) чудово вміє розв’язувати складні проблеми. Убивці його давнього знайомого залишають після себе загадкове послання – «знайди аудитора». Вулфф береться за розслідування, але усвідомлює, що йому потрібні більш радикальні методи. Він просить допомоги у свого небезпечного брата Бракса (Джон Бернтал). Разом із заступницею директора Міністерства фінансів США Мерібет Медіною (Синтія Аддай-Робінсон) вони розкривають зловісну змову, але стають мішенями безжальної організації вбивць, готових на все, щоб приховати свої секрети.

Фільм "Аудитор 2" в український прокат вийде 24 квітня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
69
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