У білій сукні з торочкою: красуня Софі Тернер підкреслила довгі ноги вбранням

Поки у США всі обговорювали вибори нового президента, британська акторка Софі Тернер з'явилася на заході у Лондоні.

Зірка серіалу "Гра престолів" сяяла на церемонії вручення премії Harper's Bazaar Women of the Year Awards 2024, де їй вручили нагороду "Виконання".

Церемонія проводилася в одному з розкішних готелів міста, а акторка прийшла на неї в оригінальній мінісукні від Louis Vuitton. Її вбрання було білого кольору і повністю складалося з тонкої торочки.

Сукня підкреслювала стрункі ноги дівчини, а носила вона її у поєднанні з прикрасами від Louis Vuitton та чорними туфлями на підборах від відомого взуттєвого бренду Christian Louboutin. Волосся Софі уклала у дуже легкі хвилі, зробила макіяж, а також манікюр чорного кольору.

Софі Тернер / Фото: Getty Images

На заході вона позувала сама, а її бойфренд-аристократ вирішив не привертати уваги. Нагадаємо, що після розлучення Софі почала зустрічатися із британцем Перегріном Пірсоном.

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