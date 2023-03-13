У білій сукні з торочкою з пір'я: Мішель Йео на червоній доріжці "Оскара" у Dior

У Лос-Анджелесі завершилася 95-та церемонія вручення кінопремії "Оскар" та заповітні золоті статуетки за "Найкращу чоловічу роль" отримав Брендан Фрейзер, а за "Найкращу жіночу роль" - Мішель Йео. Вона стала першою акторкою азійського о походження, номінованою у цій категорії.

Мішель Єо / Фото: Associated Press

На червоній доріжці церемонії Мішель з'явилася в білій кутюрній сукні Christian Dior з довгим шлейфом і сітчастою вставкою на грудях.

Вбрання було повністю розшите дрібним білим пір'ям, яке створювало ефект торочки.

Мішель Єо / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила діамантовими сережками-люстрами, величезною каблучкою з діамантом на безіменному пальці, а також прикрасою у волоссі.

Мішель Єо / Фото: Associated Press

Також вона зробила перламутровий манікюр і завершила образ розкішним годинником на зап'ясті.

Мішель Єо / Фото: Associated Press

Нагороду Мішель отримала за головну роль у фантастичному бойовику "Все скрізь і водночас", який також став найкращим фільмом року. Фільм був номінований на премію "Оскар" в 11 категоріях і в результаті отримав 7 нагород.

Мішель Єо / Фото: Associated Press

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