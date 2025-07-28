У білій сукні з V-подібним вирізом: Дар'я Трегубова у ніжному луку відвідала захід у Києві

Дар'я Трегубова

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Дар’я Трегубова відвідала закриту презентацію нової пісні «Півонії» і кліпу Анни Трінчер, яка відбулася у квітковому просторі Botanic Butique.

Акторка постала на заході у ніжному аутфіті. Вона була одягнена у білу сукню на затин, із довгими рукавами, V-подібним вирізом і розрізом на спідниці.

Дар’я Трегубова

Образ Даря допонвила білими гостроносими туфлями з прозорими вставками і різнокольоровими ремінцями, а також білою сумкою на ланцюжку.

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Дар’я Трегубова

Трегубова зробила укладання з локонами, ніжний макіяж, нюдовий манікюр і прикрасила шию золотим ланцюжком із підвіскою у вигляді серця.

Нагадаємо, на презентацію пісні і кліпу Анни Трінчер прийшла акторка Наталка Денисенко, яка сяяла у білій мінісукні з рюшами.