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- Шоу-бізнес
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У білій сукні з V-подібним вирізом: Дар'я Трегубова у ніжному луку відвідала захід у Києві
Українська акторка і телеведуча прийшла привітати Анну Трінчер із прем'єрою нової сміливої композиції.
Дар’я Трегубова відвідала закриту презентацію нової пісні «Півонії» і кліпу Анни Трінчер, яка відбулася у квітковому просторі Botanic Butique.
Акторка постала на заході у ніжному аутфіті. Вона була одягнена у білу сукню на затин, із довгими рукавами, V-подібним вирізом і розрізом на спідниці.
Образ Даря допонвила білими гостроносими туфлями з прозорими вставками і різнокольоровими ремінцями, а також білою сумкою на ланцюжку.
Трегубова зробила укладання з локонами, ніжний макіяж, нюдовий манікюр і прикрасила шию золотим ланцюжком із підвіскою у вигляді серця.
Нагадаємо, на презентацію пісні і кліпу Анни Трінчер прийшла акторка Наталка Денисенко, яка сяяла у білій мінісукні з рюшами.