У білій сукні з V-подібним вирізом: Ніколь Шерзінгер у жіночному образі потрапила під приціл папараці

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Реклама

До об’єктивів папараці у районі Вест-Вілледж, у Нью-Йорку, потрапила Ніколь Шерзінгер. Зірка мала жіночний ніжний вигляд.

Для прогулянки артистка обрала білу довгу сукню на тонких бретельках і з V-подібним вирізом. Вбрання мало обтислий корсет, який підкреслив її тонку талію, і спідницю вільного силуету.

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Аутфіт Ніколь доповнила гостроносими туфлями. У неї було розпущене волосся, ніжний макіяж і світлий манікюр. Вуха Шерзінгер прикрасила золотистими сережками, шию — аксесуаром-джгутом, а на руках були браслети і каблучки. Свій лук артистка завершила масивними сонцезахисними окулярами у золотій оправі.

Реклама

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер влаштувала фотосет у жакеті на голе тіло.