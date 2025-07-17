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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
1 хв

У білій сукні з V-подібним вирізом: Ніколь Шерзінгер у жіночному образі потрапила під приціл папараці

47-річна колишня зірка Pussycat Dolls мала ніжний і стрункий вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

До об’єктивів папараці у районі Вест-Вілледж, у Нью-Йорку, потрапила Ніколь Шерзінгер. Зірка мала жіночний ніжний вигляд.

Для прогулянки артистка обрала білу довгу сукню на тонких бретельках і з V-подібним вирізом. Вбрання мало обтислий корсет, який підкреслив її тонку талію, і спідницю вільного силуету.

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Аутфіт Ніколь доповнила гостроносими туфлями. У неї було розпущене волосся, ніжний макіяж і світлий манікюр. Вуха Шерзінгер прикрасила золотистими сережками, шию — аксесуаром-джгутом, а на руках були браслети і каблучки. Свій лук артистка завершила масивними сонцезахисними окулярами у золотій оправі.

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер влаштувала фотосет у жакеті на голе тіло.

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