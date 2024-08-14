У білій сукні з великою квіткою: Катерина Бужинська у розкішному образі відсвяткувала день народження

Народна артистка України відсвяткувала свій ювілей.
Вчора, 13 серпня, Катерині Бужинській виповнилося 45 років. В Instagram артистка опублікувала відео зі святкування.
За святковим столом співачка мала розкішний вигляд. На ній була біла сукня-бюстьє із великою квіткою із тканини на талії.
Волосся Катерина зібрала у великий хвіст, накрутивши локонами, зробила макіяж із пишними віями і завершила аутфіт перлинними прикрасами.
На відео Бужинська продемонструвала ще кілька ефектних луків, у яких з'явилася під час круїзної подорожі.
Нагадаємо, вчора Катерина Бужинська зробила допис зі знімком, на якому постала у красивому образі у патріотичних кольорах.
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