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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
1 хв

У білій сукні з великим розрізом: Дженніфер Лопес з'явилася на вечірці в Нью-Йорку

Поки в Каннах у розпалі кінофестиваль, акторка та співачка Дженніфер Лопес відвідала особливий захід у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Артистка стала гостею святкування дня народження композитора Джона Кандера, якому виповнилося 98 років. На вечірці Лопес виконала пісню, а також продемонструвала розкішну білу сукню від Stephane Rolland із колекції от кутюр осінь-зима 2023. У вбрання був довгий шлейф, висока горловина та довгі рукави.

Особливістю сукні був її архітектурний крій та високий розріз. Прикрашали вбрання велике каміння на шиї. Також Лопес зібрала волосся у високу зачіску, взула босоніжки з камінням від Dolce & Gabbana, а в руці вона тримала сумку зі стразами від Judith Leiber.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Перед заходом зірку також сфотографували. Вона була одягнена у персикове вбрання від New Arrivals, яке включало сукню-комбінацію та шубу.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Associated Press

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Getty Images

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Associated Press

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
244
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