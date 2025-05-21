- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 244
- Час на прочитання
- 1 хв
У білій сукні з великим розрізом: Дженніфер Лопес з'явилася на вечірці в Нью-Йорку
Поки в Каннах у розпалі кінофестиваль, акторка та співачка Дженніфер Лопес відвідала особливий захід у Нью-Йорку.
Артистка стала гостею святкування дня народження композитора Джона Кандера, якому виповнилося 98 років. На вечірці Лопес виконала пісню, а також продемонструвала розкішну білу сукню від Stephane Rolland із колекції от кутюр осінь-зима 2023. У вбрання був довгий шлейф, висока горловина та довгі рукави.
Особливістю сукні був її архітектурний крій та високий розріз. Прикрашали вбрання велике каміння на шиї. Також Лопес зібрала волосся у високу зачіску, взула босоніжки з камінням від Dolce & Gabbana, а в руці вона тримала сумку зі стразами від Judith Leiber.
Перед заходом зірку також сфотографували. Вона була одягнена у персикове вбрання від New Arrivals, яке включало сукню-комбінацію та шубу.