У білій сукні з вирізом на декольте: Єва Лонгорія сходила на шоу

49-річну Єву Лонгорію зазнімкували фотографи на вулицях Нью-Йорка.
Акторка ходила на шоу "Доброго ранку, Америко" на каналі ABC. Для виходу на публіку Єва Лонгорія обрала білу об'ємну сукню з V-подібним вирізом на декольте та довгими рукавами, поєднуючи вбрання зі шкіряними гостроносими туфлями-човниками на підборах.
Лонгорія розпустила волосся і зробила виразний макіяж очей зі стрілками та пишними віями, а також олівцем та блиском підкреслила губи. У неї у вухах виблискували сережки з діамантами, а на пальцях було кілька каблучок.
Єва усміхалася і махала публіці, що зібралася біля телестудії в Нью-Йорку рукою.
А нещодавно акторка вивела на фотокол свого 6-річного сина. Хлопчик був у чорному костюмі, сорочці та кросівках, а його мама у розкішній вечірній сукні.
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