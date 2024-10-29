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У білій сукні з вирізом на декольте: Єва Лонгорія сходила на шоу

У білій сукні з вирізом на декольте: Єва Лонгорія сходила на шоу

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

49-річну Єву Лонгорію зазнімкували фотографи на вулицях Нью-Йорка.

Акторка ходила на шоу "Доброго ранку, Америко" на каналі ABC. Для виходу на публіку Єва Лонгорія обрала білу об'ємну сукню з V-подібним вирізом на декольте та довгими рукавами, поєднуючи вбрання зі шкіряними гостроносими туфлями-човниками на підборах.

Лонгорія розпустила волосся і зробила виразний макіяж очей зі стрілками та пишними віями, а також олівцем та блиском підкреслила губи. У неї у вухах виблискували сережки з діамантами, а на пальцях було кілька каблучок. 

Єва Лонгорія / © Getty Images
Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Єва усміхалася і махала публіці, що зібралася біля телестудії в Нью-Йорку рукою.

А нещодавно акторка вивела на фотокол свого 6-річного сина. Хлопчик був у чорному костюмі, сорочці та кросівках, а його мама у розкішній вечірній сукні.

Єва Лонгорія із сином Сантьяго / © Getty Images
Єва Лонгорія із сином Сантьяго / Фото: Getty Images

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