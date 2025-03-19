У білій сукні з вирізом на животі: Єва Лонгорія показала фото з вечірки на яхті на честь свого 50-річчя

15 березня акторка, продюсерка та бізнесвумен Єва Лонгорія святкувала свій день народження. Їй виповнилося 50 років. Вона влаштувала святкову вечірку на яхті в Маямі, куди запросила своїх близьких друзів, серед яких була акторка Джессіка Альба та співак Марк Ентоні.

instagram.com/evalongoria

instagram.com/evalongoria

instagram.com/evalongoria

instagram.com/evalongoria

Для святкування ювілею Єва обрала гарну білу сукню з вирізом на животі та куліскою спереду, волосся вона залишила розпущеним, а на обличчі зробила свій фірмовий макіяж із накладними віями.

instagram.com/evalongoria

instagram.com/evalongoria

Джессіка Альба у своєму Instagram теж показала фото з вечірки, на яку вона прийшла в молочному корсеті та джинсах-палацо з заклепками з боків.

Свічки на святковому торті допомагав Єві задувати її син – 6-річний Сантьяго.

instagram.com/evalongoria

instagram.com/evalongoria

Раніше, нагадаємо, Єва Лонгорія на честь свого 50-річчя приміряла відверті образи.

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