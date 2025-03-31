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- Шоу-бізнес
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У білій сукні з вишивкою: американська співачка у ніжному образі продемонструвала струнку фігуру
Беккі Джі обрала для своєї появи жіночне вбрання від бренду Zuhair Murad.
Американська співачка та акторка Беккі Джі відвідала премію Billboard Women in Music Awards, яка відбулася в Інглвуді.
Перед присутніми вона з'явилася у ніжному аутфіті. Дівчина була одягнена у білосніжну сукню з галтером, пікантним декольте і напіввідкритою спиною від бренду Zuhair Murad, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.
Вбрання також було прикрашене вишивкою з паєтками, бісером і камінням.
Волосся Беккі зібрала у високий хвіст, зробила макіяж із чорними стрілками і молочний манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки, а на руках – каблучки.