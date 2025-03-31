У білій сукні з вишивкою: американська співачка у ніжному образі продемонструвала струнку фігуру

Беккі Джі / © Associated Press

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Американська співачка та акторка Беккі Джі відвідала премію Billboard Women in Music Awards, яка відбулася в Інглвуді.

© Associated Press

Перед присутніми вона з'явилася у ніжному аутфіті. Дівчина була одягнена у білосніжну сукню з галтером, пікантним декольте і напіввідкритою спиною від бренду Zuhair Murad, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.

© Associated Press

Вбрання також було прикрашене вишивкою з паєтками, бісером і камінням.

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Волосся Беккі зібрала у високий хвіст, зробила макіяж із чорними стрілками і молочний манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки, а на руках – каблучки.

© Associated Press