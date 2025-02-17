У білій сукні зі складками: Памела Андерсон у ніжному образі сяяла на червоній доріжці

Однією з гостей цього заходу стала акторка 57-річна акторка Памела Андерсон, хоча вона не була серед номінантів.

На червону доріжку вона вийшла у білому вбранні від бренду Jacquemus, яке той презентував у колекції прет-а-порте весна-літо 2025. Сукня виконана в лаконічному фасоні та дизайні – була приталена, мала багато складок по всій довжині, відкриту лінію плеча, а також довгий шлей.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Носила це вбрання Помела у поєднанні з кольє та сережками, а також білими туфлями, які прикрашали невеликі бантики спереду. Від макіяжу вона як завжди відмовилася, але помітно, що зробила нову стрижку — волосся акторки стало трохи коротшим.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Цього року серед номінантів було представлено стрічку британсько-німецького режисера Франца Бема "Камінь, ножиці, папір", в якій розповідається про війну в Україні. Короткометражка виборювала перемогу в категорії "Кращий британський короткометражний фільм". Картина стала лауреаткою та забрала статуетку BAFTA 2025. За нагородою вийшов український актор Олександр Рудинський, який зіграв у фільмі головну роль.

Фільм про війну в Україні став лауреатом BAFTA 2025 / Фото: Getty Images

Фільм про війну в Україні став лауреатом BAFTA 2025 / Фото: Getty Images

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