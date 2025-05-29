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- Шоу-бізнес
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У білій сукні зі спокусливим декольте: нідерландська модель прогулялася Каннами
Лаура Селія пофотографувалася на Лазуровому узбережжі.
Нідерландська модель Лаура Селія обожнює подорожувати, тож у її фотоблогу часто можна побачити фото і відео з її похздок до різних країн.
Цього разу дівчина відвідала Францію. В Instagram вона опублікувала серію світлин із прогулянки Каннами.
Селія мала прекрасний вигляд. На ній була біла сукня міді зі спокусливим декольте, яку вона скомбінувала з чорними балетками, щоб було зручно багато ходити. Лук Лаура доповнила сірою замшевою сумкою Chanel.
Модель зробила укладання з прикореневим об’ємом із локонами, макіяж із чорними стрілками, молочний манікюр і завершила образ золотими прикрасами.
«Чудовий день у Каннах», — підписала знімки Лаура.
Нагадаємо, перед Францією Лаура Селія побувала у Монако, де продемонструвала ефектний аутфіт у червоній сукні з V-подібним вирізом та розрізом.