У білій сукні зі спокусливим декольте: нідерландська модель прогулялася Каннами

Лаура Селія

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Нідерландська модель Лаура Селія обожнює подорожувати, тож у її фотоблогу часто можна побачити фото і відео з її похздок до різних країн.

Цього разу дівчина відвідала Францію. В Instagram вона опублікувала серію світлин із прогулянки Каннами.

Лаура Селія

Селія мала прекрасний вигляд. На ній була біла сукня міді зі спокусливим декольте, яку вона скомбінувала з чорними балетками, щоб було зручно багато ходити. Лук Лаура доповнила сірою замшевою сумкою Chanel.

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Лаура Селія

Модель зробила укладання з прикореневим об’ємом із локонами, макіяж із чорними стрілками, молочний манікюр і завершила образ золотими прикрасами.

Лаура Селія

«Чудовий день у Каннах», — підписала знімки Лаура.

Лаура Селія

Нагадаємо, перед Францією Лаура Селія побувала у Монако, де продемонструвала ефектний аутфіт у червоній сукні з V-подібним вирізом та розрізом.