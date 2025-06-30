У білій трикотажній сукні та чорних мюлях: Кіра Найтлі відвідала кінофестиваль

Кіра Найтлі / © Getty Images

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Британська акторка позувала фотографом під час 3-го Міжнародного кінофестивалю «Nouvelles Vagues» у Біарріці у Франції.

Кіра була одягнена в білу трикотажну сукню довжини міді з вишивкою квітами і взута в чорні мюлі на підборах. Ніжний образ знаменитості доповнювала зачіска з легкими хвилястими кучерями, пофарбованими в світліший відтінок, на обличчі у Найтлі був денний макіяж, також зірка зробила манікюр у світлому відтінку.

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі давно не з’являлася на публіці. Востаннє ми її бачили ще у квітні, коли вона відвідувала показ круїзної колекції Модного дому Chanel, що відбувся у мальовничій Італії на острові Комо.

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Кіра Найтлі в Італії / © Associated Press