- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 193
- Час на прочитання
- 1 хв
У білій в’язаній сукні і з сумкою-серцем: Наталка Денисенко у ніжному образі позувала на кінофестивалі
Акторка зачарувала гарним луком на світській події.
Наталка Денисенко відвідала церемонію відкриття 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю, яка відбулася у Києві.
Для такої події акторка обрала ніжний образ. Зірка одягла білу в’язану сукню з розкльошеними рукавами, під якою була біла мінісукня.
Аутфіт Наталка доповнила прозорими туфлями з білими носками-серцями, а також екстравагантною сумкою у вигляді анатомічного серця з ручкою з перлів.
Денисенко зробила гарну зачіску з локонами, ніжний макіяж і французький манікюр. На руках у неї були каблучки, одна з яких — з білими сердечками.
