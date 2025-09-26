ТСН у соціальних мережах

193
1 хв

У білій в’язаній сукні і з сумкою-серцем: Наталка Денисенко у ніжному образі позувала на кінофестивалі

Акторка зачарувала гарним луком на світській події.

Аліна Онопа
Наталка Денисенко

Наталка Денисенко відвідала церемонію відкриття 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю, яка відбулася у Києві.

Для такої події акторка обрала ніжний образ. Зірка одягла білу в’язану сукню з розкльошеними рукавами, під якою була біла мінісукня.

Наталка Денисенко

Аутфіт Наталка доповнила прозорими туфлями з білими носками-серцями, а також екстравагантною сумкою у вигляді анатомічного серця з ручкою з перлів.

Наталка Денисенко

Денисенко зробила гарну зачіску з локонами, ніжний макіяж і французький манікюр. На руках у неї були каблучки, одна з яких — з білими сердечками.

Нагадаємо, Наталка Денисенко у кокетливій білій мінісукні з рюшами на подолі відвідала івент.

