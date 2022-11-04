У білій водолазці і картатій спідниці: Аманда Голден блиснула сосками дорогою на роботу

Папараці сфотографували Аманду Голден дорогою на роботу – на радіостанцію Heart FM, де вона веде ранкове шоу.

Ведуча з'явилася на вулицях Лондона у стильному луку з пікантним акцентом. На ній була жовта картата спідниця з білим поясом і біла водолазка. Під нею на Аманді був бюстгальтер із дуже тонкої тканини, крізь яку просвічувалися її соски, але це зовсім не бентежило знаменитість. Навпаки, вона обожнює ходити у такій білизні або й взагалі без неї.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Вбрання Голден скомбінувала з білими чоботами на високій грубій підошві.

На голові у неї була чорна кепка, а на шиї масивний кулон з намистом. На обличчя Аманда одягла окуляри з малиновими лінзами.

Нагадаємо, раніше Голден під час відпочинку у крихітному бікіні продемонструвала сексуальну фігуру.

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