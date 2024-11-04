У білій водолазці та широких штанях: Джей Ло у повсякденному аутфіті сходила до ресторану з сином

Дженніфер Лопес була знову зазнімкована фотографами в Лос-Анджелесі.

55-річна Лопес разом зі своїм 16-річним сином Максом сходила перекусити до ресторану Nobu. Дженніфер одяглася в обтислу білу водолазку і смугасті широкі штани в тонку смужку з високою талією, які поєднувала з білими туфлями на величезній платформі та підборах. Акторка зібрала волосся шпилькою і одягла великі сонцезахисні окуляри на обличчя.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували вам інше фото, коли співачку та акторку заскочили папараці в автомобілі з невідомим чоловіком.

Також Дженніфер Лопес відвідала мітинг у Лас-Вегасі на підтримку кандидатки у президенти від Демократичної партії та нинішньої віцепрезидентки Камали Гарріс.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

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