ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
1 хв

У білій з поясом і чорній з декольте: Мерая Кері продемонструвала два елегантні образи у сукнях

57-річна співачка за один вечір показалася у двох контрастних вбраннях.

Автор публікації
Аліна Онопа
Мерая Кері

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері відвідала захід з нагоди запуску нової колекції ювелірного бренду Tiffany & Co., який відбувся у Park Avenue Armory у Нью-Йорку. Цього вечора зірка продемонструвала одразу два красиві образи.

Перший лук артистки був у чорній обтислій сукні максі без бретельок, яку вона доповнила чорними туфлями із розсипом страз. У Кері була пишна зачіска з локонами, макіяж з пишними віями і бежевою помадою та нюдовий манікюр. Шию вона прикрасила кольє з діамантами, а на руці красувався блискучий годинник.

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

А на сцені івенту Мерая виступила у білій сукні по фігурі з відкритими плечима, відворотом і довгими рукавами. На талії у неї був золотий пояс із кілець.

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
132
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie