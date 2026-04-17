У білій з поясом і чорній з декольте: Мерая Кері продемонструвала два елегантні образи у сукнях

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері відвідала захід з нагоди запуску нової колекції ювелірного бренду Tiffany & Co., який відбувся у Park Avenue Armory у Нью-Йорку. Цього вечора зірка продемонструвала одразу два красиві образи.

Перший лук артистки був у чорній обтислій сукні максі без бретельок, яку вона доповнила чорними туфлями із розсипом страз. У Кері була пишна зачіска з локонами, макіяж з пишними віями і бежевою помадою та нюдовий манікюр. Шию вона прикрасила кольє з діамантами, а на руці красувався блискучий годинник.

Мерая Кері / © Getty Images

А на сцені івенту Мерая виступила у білій сукні по фігурі з відкритими плечима, відворотом і довгими рукавами. На талії у неї був золотий пояс із кілець.

Мерая Кері / © Getty Images