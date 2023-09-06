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У білизні перед камерою: Кендіс Свейнпоул та Емілі Ратаковскі знялися у ролику Victoria's Secret

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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У білизні перед камерою: Кендіс Свейнпоул та Емілі Ратаковскі знялися у ролику Victoria's Secret

Кендіс Свейнпоул та Емілі Ратаковскі / Фото: instagram.com/victoriassecretsport

Колишні "ангели" бренду білизни Victoria's Secret повертаються на подіум.

26 вересня відбудеться довгоочікуване для багатьох шанувальників бренду Victoria Secret Fashion Show. У ньому візьмуть участь у зокрема й колишні "ангели" марки, які здобули всесвітню популярність завдяки цій співпраці.

Південноафриканська модель Кендіс Свейнпоул опублікувала у себе в Instagram відео зі знімань, де працювала разом з Емілі Ратаковскі. Дівчата сексуально позували вдвох перед камерою в одних комплектах для білизни.

А також публікують ексклюзивні коментарі моделей, які радісно розповідають про те, як схвильовані та раді своєму поверненню до команди.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що новий формат абсолютно не буде схожим на старі шоу Victoria's Secret, тепер це буде повнометражний фільм, який отримав назву Victoria's Secret World Tour. До програми увійде не лише дефіле, а й закулісні кадри, особисті історії та розповідь про нову інклюзивну стратегію бренду.

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Дата публікації
Перегляди
111
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