У білизні та червоних стрипах: учасниця "Холостяка-11" у сміливому образі спокусливо позувала на камеру

Анна Гузєєва розбурхала уяву фоловерів провокаційним знімком.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Анна Гузєєва – опублікувала в Instagram гарячий знімок із відвертої фотосесії авторства Julia Black.
Аня постала у білому мереживному комплекті білизни з поясом для підтяжок та з білими панчохами. Бюстгальтер ідеально підкреслив пишне декольте красуні.
Зверху дівчина одягла накидку із перлинними нитками. Аутфіт Гузєєва доповнила червоними лакованими високими рукавичками та червоними стрипами.
Їй зробили зачіску з начосом і насичений макіяж із чорними тінями на повіках та з червоною помадою на губах.
Анна спокусливо позувала на підлозі, демонструючи сексуальні вигини тіла.
Раніше Гузєєва показала відверті світлини з фотосесії для Playboy.
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