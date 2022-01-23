У білизні та червоних стрипах: учасниця "Холостяка-11" у сміливому образі спокусливо позувала на камеру

У білизні та червоних стрипах: учасниця "Холостяка-11" у сміливому образі спокусливо позувала на камеру

Анна Гузєєва розбурхала уяву фоловерів провокаційним знімком.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Анна Гузєєва – опублікувала в Instagram гарячий знімок із відвертої фотосесії авторства Julia Black.

Аня постала у білому мереживному комплекті білизни з поясом для підтяжок та з білими панчохами. Бюстгальтер ідеально підкреслив пишне декольте красуні.

Зверху дівчина одягла накидку із перлинними нитками. Аутфіт Гузєєва доповнила червоними лакованими високими рукавичками та червоними стрипами.

Їй зробили зачіску з начосом і насичений макіяж із чорними тінями на повіках та з червоною помадою на губах.

Анна спокусливо позувала на підлозі, демонструючи сексуальні вигини тіла.

Раніше Гузєєва показала відверті світлини з фотосесії для Playboy.

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