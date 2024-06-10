У білизні винного відтінку і з гарним макіяжем: зірка реаліті продемонструвала пишні груди

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Меган Бартон Генсон поділилася з підписниками в Instagram пікантним фото. На ньому красуня постала у шовковій білизні винного відтінку, у якому вона похизувалася пишним і сексуальним бюстом.

Меган Бартон Генсон

Свій звабливий образ Генсон доповнила гарною об'ємною зачіскою з локонами, насиченим макіяжем із пишними віями, червоною помадою і яскраво-червоним манікюром. Вона мала ефектний і спокусливий вигляд.

Меган Бартон Генсон

Нагадаємо, раніше Меган у чорній довгій сукні з відвертим декольте сходила на вечірку.

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