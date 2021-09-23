У сукні-комбінації і з червоною помадою: сексуальний образ Насті Каменських

Співачка похизувалася ефектним луком.
Настя Каменських в таку холодну погоду вирішила потішити фоловерів новим сексуальним образом. Співачка вдягла шовкову чорну сукню-комбінацію з декоративними ґудзиками, яку доповнила витонченими кольє, сережками та браслетом, а також білим манікюром.
Волосся Настя залишила розпущеним, а ефектності образу додала червона помада на губах. Знімок співачка ніяк не підписала, залишивши в коментарях лише емодзі у формі чорного серця.
Раніше, нагадаємо, Настя Каменських показувала осінній образ в мінішортах і з улюбленою сумкою Prada. Вбрання підкреслило ноги співачки.