У сукні-комбінації і з червоною помадою: сексуальний образ Насті Каменських

У сукні-комбінації і з червоною помадою: сексуальний образ Насті Каменських

Співачка похизувалася ефектним луком.

Настя Каменських в таку холодну погоду вирішила потішити фоловерів новим сексуальним образом. Співачка вдягла шовкову чорну сукню-комбінацію з декоративними ґудзиками, яку доповнила витонченими кольє, сережками та браслетом, а також білим манікюром.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

Волосся Настя залишила розпущеним, а ефектності образу додала червона помада на губах. Знімок співачка ніяк не підписала, залишивши в коментарях лише емодзі у формі чорного серця.

Раніше, нагадаємо, Настя Каменських показувала осінній образ в мінішортах і з улюбленою сумкою Prada. Вбрання підкреслило ноги співачки.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

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