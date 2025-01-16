У білизняній сукні та з бантом у волоссі: молодша сестра Кейт Мосс – Лотті – відсвяткувала 27-річчя

Дівчина показала, який аутфіт обрала на святкову вечірку.
9 січня англійська модель і молодша зведена сестра супермоделі Кейт Мосс – Лотті – святкувала день народження. Їй виповнилося 27 років. І хоча після свята минув уже тиждень, вона все ж вирішила показати свій образ для вечірки.
На фото Лотті позує в білизняній світло-персиковій сукні, яку вона доповнила кол'є-ланцюгом, перламутровим манікюром, макіяжем у теплих відтінках і накладними віями. Волосся модель зібрала у високий хвіст, випустивши спереду біля обличчя одне пасмо, і прикрасила його чорним бантом.
"Дуже запізніла публікація до дня народження, але я так погано почуваюся з тієї ночі. Люблю своїх друзів", – написала дівчина під фото.
Зазначимо, що Лотті розпочала кар'єру моделі в підлітковому віці, підписавши контракт із модельним агентством Storm Management, яке раніше відкрило світові її старшу сестру. Її дебют відбувся 2011 року, коли їй було 13 років – вона з'явилася у фотосесії для весільного журналу. Дівчина від самого початку хотіла виділитися та побудувати власну кар'єру, не перебуваючи в тіні своєї сестри.
Раніше, нагадаємо, Лотті Мосс показувала, як відпочиває на пляжі в Мексиці. Вона позувала в бікіні під пальмою.
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