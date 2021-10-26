У білизняній сукні: Вікторія Бекхем сексуально позувала перед дзеркалом

Вікторія Бекхем продовжує рекламувати свою лінійку Victoria Beckham Beauty.
Днями дизайнерка вже зняла жартівливий ролик, в якому пожартувала над своєю усмішкою. Також в блогу Вікі опублікувала нові кадри з бекстейджа чергової фотосесії, в якій дизайнерка рекламує новинки.
"Сяйво з @victoriabeckhambeauty — знято за кадром на знімальному майданчику", — пише під фото знаменитість.
(гортайте фото праворуч)
Ми звернули увагу, що Вікторія Бекхем знову з'явилася перед камерою в білизняній сукні зі своєї колекції Victoria Beckham Resort 2022, цього разу вона вибрала чорну сукню на тонких бретельках.
Зображена Вікі була на тлі дзеркала. У відображенні добре видно її обличчя з красивим макіяжем, а її волосся зібране в недбалу зачіску.
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