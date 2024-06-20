У білизняній сукні з леопардовим принтом і мереживом: Люпіта Ніонго у сексуальному образі прогулялася Нью-Йорком

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила 41-річна зірка "Чорної пантери" – Люпіта Ніонго. Акторка гуляла містом у компанії свого колеги по знімальному майданчику – Джозефа Квінна. Побачивши фанатів і фотографів, зірка усміхнулася і помахала рукою.

Вони зіграли головні ролі в останній частині постапокаліптичної горор-франшизи "Тихе місце: День перший", яка вийде у прокат 27 червня. У фільмі розповідається про персонажа Люпіти Сема, який повинен пережити вторгнення в Нью-Йорк кровожерливих інопланетних істот.

Люпіта мала сексуальний вигляд у білизняній сукні з леопардовим принтом на тонких бретельках і з чорним мереживом на ліфі, талії і подолі.

Люпіта Ніонго і Джозеф Квінн / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила леопардовими туфлями на шпильках і чорною сумкою із золотою фурнітурою.

У Ніонго була коротка зачіска, сонцезахисні окуляри на обличчі, золотий браслет на запясті, лаконічні діамантові сережки-цвяшки у вухах. Чорний гострий манікюр завершив лук Люпіти.

Джозеф був одягнений у сірий костюм у смужку, білу сорочку і чорні лофери.

Нагадаємо, Люпіта Ніонго у латексному боді та в обіймах із рудим котом з'явилася на сторінках глянцю.

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