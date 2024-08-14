У білизняній сукні з мереживом: дівчина-модель Венсана Касселя знялася у чуттєвій фотосесії

Модель приміряла ніжний образ для фотосету.
27-річна австралійська модель – Нара Баптіста – поділилася у своєму Instagram серією знімків із нової фотосесії, в якій вона з'явилася у ніжному, але чуттєвому образі.
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Дівчина позувала в легкій сукні з мереживом на ліфі і подолі. Її волосся було розпущене, а на обличчі практично не було макіяжу.
На одному з фото Нара позувала топлес із гребінцем у руках.
Венсан Кассель офіційно підтвердив свої стосунки з 27-річною австралійською моделлю Нарою Баптістою, опублікувавши в Instagram кілька фото з нею у листопаді 2023-го. А у травні цього року пара відвідала разом Каннський кінофестиваль та позувала фотографам перед прем'єрою фільму "Партенопа". Кассель був у синьому костюмі та чорній сорочці, а ось його супутниця – у чорній сукні-бюст'є та босоніжках на підборах від Prada.
Нагадаємо, раніше Нара Баптіста показувала в Мережі, як відпочивала з подругою на Мальорці.
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