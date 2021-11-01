У білизняному комплекті та панчохах: Ріанна сексуально позувала на тлі люстр

У білизняному комплекті та панчохах: Ріанна сексуально позувала на тлі люстр

Співачка Ріанна любить з'являтися перед камерою у відвертих образах.

33-річна Ріанна зазнімкована на світлинах, які опублікувала в блогу у фіолетовій нижній білизні зі своєї колекції Savage X Fenty, натякнувши підписникам, що нова колекція вже скоро побачить світ.

Ріанна постала перед камерою у фіолетовому мереживному ліфчику, трусах і панчохах, поясом з підв'язками та босоніжках на високих підборах. Рірі позувала поруч із мерехтливими скляними люстрами.

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Відомо, що цей комплект із майбутньої різдвяної колекції Ріанни для її бренду Savage x Fenty. Нагадаємо, попередню колекцію Ріанна представила у вересні 2021 року, багато зіркових моделей продефілювали на її шоу у спідній білизні.

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