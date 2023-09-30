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У білизняному стилі: акторка у мереживному вбранні позувала на івенті у Лос-Анджелесі

У білизняному стилі: акторка у мереживному вбранні позувала на івенті у Лос-Анджелесі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У білизняному стилі: акторка у мереживному вбранні позувала на івенті у Лос-Анджелесі

Емілі Рул / Фото: Associated Press

27-річна Емілі Рул гармонічно поєднала у своєму аутфіті чорний і червоний кольори.

Акторка і модель Емілі Рул відвідала івент Zodiac Ball, який відбувся у маєтку Гудіні у Лос-Анджелесі.

Дівчина мала ефектний і сексуальний вигляд. Вона була одягнена у чорне мереживне вбрання у білизняному стилі від бренду Balmain. Зірка продемонструвала струнку фігуру.

Емілі Рул / © Associated Press
Емілі Рул / Фото: Associated Press

Лук Рул доповнила чорними замшевими туфлями. Губи вона нафарбувала червоною помадою, а нігті – червоним лаком, які мали гармонійний вигляд із вбранням.

Емілі Рул / © Associated Press
Емілі Рул / Фото: Associated Press

Акторка розпустила волосся і прикрасила вуха сережками-краплями.

Нагадаємо, Кейт Бекінсейл на цей захід прийшла у величезному капелюсі з довгою фатою.

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