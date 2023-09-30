У білизняному стилі: акторка у мереживному вбранні позувала на івенті у Лос-Анджелесі

27-річна Емілі Рул гармонічно поєднала у своєму аутфіті чорний і червоний кольори.
Акторка і модель Емілі Рул відвідала івент Zodiac Ball, який відбувся у маєтку Гудіні у Лос-Анджелесі.
Дівчина мала ефектний і сексуальний вигляд. Вона була одягнена у чорне мереживне вбрання у білизняному стилі від бренду Balmain. Зірка продемонструвала струнку фігуру.
Лук Рул доповнила чорними замшевими туфлями. Губи вона нафарбувала червоною помадою, а нігті – червоним лаком, які мали гармонійний вигляд із вбранням.
Акторка розпустила волосся і прикрасила вуха сережками-краплями.
Нагадаємо, Кейт Бекінсейл на цей захід прийшла у величезному капелюсі з довгою фатою.
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