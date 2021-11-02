У білизняному вбранні та з прикрасою на голові: Катерина Бужинська у ніжному образі знялася у фотосеті

У білизняному вбранні та з прикрасою на голові: Катерина Бужинська у ніжному образі знялася у фотосеті

Співачка обожнює експериментувати із луками у фотосесіях.

Катерина Бужинська продовжує тішити своїх шанувальників новими красивими фотосесіями.

У черговому фотозніманні співачка постала у ніжному аутфіті. Зірка позувала у кремовому вбранні у білизняному стилі, яке складалося із топу на тонких бретельках та спідниці максі з розрізом. Вбрання вона скомбінувала з білими ботильйонами.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

На деяких кадрах Бужинська зверху накинула білий светр.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Зачіску з локонами Катерина доповнила елегантною прикрасою з перлами. У вухах були лаконічні сережки. Красивий макіяж завершив чарівний образ співачки.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Артистка також блиснула сексуальним декольте на камеру.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

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