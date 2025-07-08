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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
1 хв

У білому ансамблі і золотих прикрасах: Дженна Д’юенн у стильному луку сходила на шоу

44-річна акторка, продюсерка й танцівниця у білому костюмі потрапила під приціл фотографів.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Дженна Д'юенн

Дженна Д’юенн / © Getty Images

Папараці заскочили Дженну Д’юенн, коли вона йшла на шоу «LIVE with Kelly and Mark» у Нью-Йорку.

Акторка мала стильний вигляд у білосніжному ансамблі. На ній був кроптоп без бретельок і штани вільного крою. Вбрання вона скомбінувала з коричневими шкіряними босоніжками на підборах.

Дженна Д’юенн / © Getty Images

Дженна Д’юенн / © Getty Images

У Д’юенн було гарне укладання з локонами, вечірній макіяж з акцентом на очах і молочний манікюр. Свій образ Дженна завершила комплектом золотих прикрас із діамантами.

Нагадаємо, Дженна Д’юенн на розважальне «Шоу Келлі Кларксон» одягла рожеву сукню з оголеними плечима, у якій була схожа на принцесу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
112
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