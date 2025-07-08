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- Шоу-бізнес
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У білому ансамблі і золотих прикрасах: Дженна Д’юенн у стильному луку сходила на шоу
44-річна акторка, продюсерка й танцівниця у білому костюмі потрапила під приціл фотографів.
Папараці заскочили Дженну Д’юенн, коли вона йшла на шоу «LIVE with Kelly and Mark» у Нью-Йорку.
Акторка мала стильний вигляд у білосніжному ансамблі. На ній був кроптоп без бретельок і штани вільного крою. Вбрання вона скомбінувала з коричневими шкіряними босоніжками на підборах.
У Д’юенн було гарне укладання з локонами, вечірній макіяж з акцентом на очах і молочний манікюр. Свій образ Дженна завершила комплектом золотих прикрас із діамантами.
Нагадаємо, Дженна Д’юенн на розважальне «Шоу Келлі Кларксон» одягла рожеву сукню з оголеними плечима, у якій була схожа на принцесу.