У білому ансамблі і золотих прикрасах: Дженна Д’юенн у стильному луку сходила на шоу

Дженна Д’юенн / © Getty Images

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Папараці заскочили Дженну Д’юенн, коли вона йшла на шоу «LIVE with Kelly and Mark» у Нью-Йорку.

Акторка мала стильний вигляд у білосніжному ансамблі. На ній був кроптоп без бретельок і штани вільного крою. Вбрання вона скомбінувала з коричневими шкіряними босоніжками на підборах.

Дженна Д’юенн / © Getty Images

У Д’юенн було гарне укладання з локонами, вечірній макіяж з акцентом на очах і молочний манікюр. Свій образ Дженна завершила комплектом золотих прикрас із діамантами.

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Нагадаємо, Дженна Д’юенн на розважальне «Шоу Келлі Кларксон» одягла рожеву сукню з оголеними плечима, у якій була схожа на принцесу.