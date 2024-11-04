У білому ансамблі з металевими деталями від Gucci: артистка блиснула пласким животом на івенті

Charli XCX завжди обирає для своїх виходів пікантні луки.

Британська артистка Charli XCX відвідала галавечір LACMA Art+Film у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес.

Для своєї появи вона обрала кастомний білий ансамбль від бренду Gucci, розшитий металевими деталями. Він складався з кроптопу на тонких бретельках, який оголював її плаский живіт і довгої спідниці з низьким посадженням і поясом-шнурком.

Charli XCX / Фото: Associated Press

Аутфіт Charli XCX доповнила браслетами і каблучками з діамантами. У неї було розпущене волосся, макіяж із акцентом на очах і нюдовий манікюр.

Charli XCX / Фото: Associated Press

Нагадаємо,Charli XCX на церемонію вручення нагород WSJ Innovator Awards 2024 прийшла у чорній довгій сукні по фігурі з вирізом на спині, яка від спалахів фотокамер просвічувалася, тож вона блиснула грудьми.

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