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У білому ансамблі з пір'ям: супермодель Алессандра Амбросіо відвідала показ Balmain

У білому ансамблі з пір'ям: супермодель Алессандра Амбросіо відвідала показ Balmain

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Зірка проводить час у Франції, відвідуючи модні покази відомих брендів.

42-річна бразильська супермодель Алессандра Амбросіо прилетіла до Парижа, щоб відвідати Тиждень моди. Колишній "ангел" Victoria's Secret та обличчя таких брендів, як Next, Armani Exchange, Christian Dior та Ralph Lauren, з'явилася цього разу на показі Модного дому Balmain, який презентував колекцію ready-to-wear осінь-зима 2024-2025.

Алессандра Амбросіо / © Associated Press
Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

На Алессандрі був оригінальний білий комплект від бренду, що складався з твідового жилета та мініспідниці. У цього ансамблю було також біле оздоблення з пір'я та золота фурнітура — ґудзики та емблема марки.

Також образ вона доповнила чорними колготками, білим клатчем та оригінальними туфлями, які поєднували золотий та чорний кольори.

Алессандра Амбросіо / © Associated Press
Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Волосся Алессандра зібрала, на обличчі у неї був макіяж, а завершували образ прикраси – золоті довгасті сережки та кілька браслетів на зап'ястях.

Алессандра Амбросіо / © Associated Press
Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо показувала фото з карнавалу у Бразилії, який цього року стартував 10 лютого. Вона позувала в ефектних костюмах з пір'ям, в екстравагантних головних уборах, мінісукнях, костюмах, розшитих камінням, а також з величезними крилами за спиною.

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