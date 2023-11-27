У білому балахоні з ґудзиками: акторка Тільда Свінтон вийшла на червону доріжку із 26-річним сином

Акторка, яку багато хто називає хамелеоном стилю, цього разу одягла біле вбрання.

63-річна акторка Тільда Суінтон продовжує проводити час у Марокко. Зірка зараз бере участь у Марракешському міжнародному кінофестивалі, який выдбуватиметься від 24 листопада до 2 грудня.

Тільда Свінтон / Фото: Associated Press

У другий день заходу акторка вийшла на червону доріжку у білосніжній сукні та величезному пальті-балахоні від Jean Paul Gaultier із колекції весна-літо 2023, розробленої Гайдером Акерманном.

Таке незвичайне вбрання акторка вирішила доповнити яскравими туфлями з Х-подібними ремінцями, високими підборами та рожевим мисом.

Тільда Свінтон / Фото: Associated Press

Також Свінтон уклала волосся назад, зробила макіяж з рум'янами та рожевою помадою і завершила образ великою каблучкою на руці від Chanel.

Тільда Свінтон / Фото: Associated Press

На кінофестиваль Тільда Свінтон прибула цього разу не сама, а зі своїм сином – 26-річним Ксав'єром Свінтоном Бірном. Також Ксав'єр має сестру-близнючку Онор, але вона на цей захід з матір'ю не приїхала. Син же зірки обрав традиційний шотландський кілт, білу сорочку та піджак.

Тільда Свінтон із сином Ксав'єром / Фото: Associated Press

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