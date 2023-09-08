У білому бікіні: британська телезірка похизувалася сексуальними сідницями і татуюванням на стегні

Глоя Феррі обожнює фотографуватися у купальниках.
Британська телезірка Глоя Феррі поділилася в Instagram новими пікантними знімками з відпочинку.
На світлинах жінка постала у білому бікіні. Глоя похизувалася на камеру пружними сексуальними сідницями і квітковим татуюванням на стегні.
Пляжний образ Феррі доповнила хвилястим укладанням і сонцезахисними окулярами у білій оправі. На руці у неї був золотий годинник.
Нагадаємо, раніше Глоя Феррі блиснула пишним бюстом у білій мереживній прозорій сукню міді, під якою був відстутній бюстгальтер.
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