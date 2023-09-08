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У білому бікіні: британська телезірка похизувалася сексуальними сідницями і татуюванням на стегні

У білому бікіні: британська телезірка похизувалася сексуальними сідницями і татуюванням на стегні

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
397
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У білому бікіні: британська телезірка похизувалася сексуальними сідницями і татуюванням на стегні

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі обожнює фотографуватися у купальниках.

Британська телезірка Глоя Феррі поділилася в Instagram новими пікантними знімками з відпочинку.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

На світлинах жінка постала у білому бікіні. Глоя похизувалася на камеру пружними сексуальними сідницями і квітковим татуюванням на стегні.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Пляжний образ Феррі доповнила хвилястим укладанням і сонцезахисними окулярами у білій оправі. На руці у неї був золотий годинник.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, раніше Глоя Феррі блиснула пишним бюстом у білій мереживній прозорій сукню міді, під якою був відстутній бюстгальтер.

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Дата публікації
Перегляди
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