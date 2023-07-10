У білому бікіні і гламурному капелюсі: Демі Роуз похизувалася сексуальним бюстом

Демі Роуз опублікувала в Instagram фото з відпочинку. Красуня приймала сонячні ванни біля басейну.

На знімку модель позувала у білому бікіні, прикрашеному декором у вигляді крапель води, та гламурному капелюсі з паєткаами, бісером і перлами.

Роуз сфотографувалася зверху, щоб похизуватися своїм пишним сексуальним декольте і красивою засмагою.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, минулого разу Демі Роуз продемонструвала сексуальні форми у купальнику бананового кольору.

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