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У білому бікіні і в оточенні квітів: Софія Вергара відсвяткувала 53-річчя
Акторка показала фото зі святкування свого дня народження в Італії.
10 липня відомій колумбійській акторці та ведучій Софії Вергарі виповнилося 53 роки. День народження вона святкувала на Сардинії, Італія, серед друзів, а у своєму Instagram показала, як це було.
На фото іменинниця позувала у білому бікіні на підлозі та в оточенні букетів квітів.
Також вона показала святковий торт, виконаний у кольорах Італії — біло-червоно-зелений. І спільне фото із друзями.
Цікаво, що Софія не мріяла про акторську кар’єру — вона хотіла стати стоматологом і навіть три роки навчалася в університеті в Колумбії на відповідному факультеті. Коли їй було 17 років, її помітив фотограф на пляжі та запросив знятися у рекламі, потім вона потрапила на телебачення та вела популярні шоу. 2002-го Вергара отримала свою першу голлівудську роль, а 2009-го знялася в серіалі «Американська сімейка», який приніс їй світову славу.
Раніше, нагадаємо, Софія Вергара блиснула сідницями у стрингах.