У білому бікіні і в оточенні квітів: Софія Вергара відсвяткувала 53-річчя

Софія Вергара / © Associated Press

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10 липня відомій колумбійській акторці та ведучій Софії Вергарі виповнилося 53 роки. День народження вона святкувала на Сардинії, Італія, серед друзів, а у своєму Instagram показала, як це було.

На фото іменинниця позувала у білому бікіні на підлозі та в оточенні букетів квітів.

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Також вона показала святковий торт, виконаний у кольорах Італії — біло-червоно-зелений. І спільне фото із друзями.

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Софія Вергара із друзями / © Instagram Софії Вергари

Торт до дня народження Софії Вергари / © Instagram Софії Вергари

Цікаво, що Софія не мріяла про акторську кар’єру — вона хотіла стати стоматологом і навіть три роки навчалася в університеті в Колумбії на відповідному факультеті. Коли їй було 17 років, її помітив фотограф на пляжі та запросив знятися у рекламі, потім вона потрапила на телебачення та вела популярні шоу. 2002-го Вергара отримала свою першу голлівудську роль, а 2009-го знялася в серіалі «Американська сімейка», який приніс їй світову славу.

Раніше, нагадаємо, Софія Вергара блиснула сідницями у стрингах.

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