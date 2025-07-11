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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
500
Час на прочитання
1 хв

У білому бікіні і в оточенні квітів: Софія Вергара відсвяткувала 53-річчя

Акторка показала фото зі святкування свого дня народження в Італії.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Софія Вергара

Софія Вергара / © Associated Press

10 липня відомій колумбійській акторці та ведучій Софії Вергарі виповнилося 53 роки. День народження вона святкувала на Сардинії, Італія, серед друзів, а у своєму Instagram показала, як це було.

На фото іменинниця позувала у білому бікіні на підлозі та в оточенні букетів квітів.

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Також вона показала святковий торт, виконаний у кольорах Італії — біло-червоно-зелений. І спільне фото із друзями.

Софія Вергара із друзями / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара із друзями / © Instagram Софії Вергари

Торт до дня народження Софії Вергари / © Instagram Софії Вергари

Торт до дня народження Софії Вергари / © Instagram Софії Вергари

Цікаво, що Софія не мріяла про акторську кар’єру — вона хотіла стати стоматологом і навіть три роки навчалася в університеті в Колумбії на відповідному факультеті. Коли їй було 17 років, її помітив фотограф на пляжі та запросив знятися у рекламі, потім вона потрапила на телебачення та вела популярні шоу. 2002-го Вергара отримала свою першу голлівудську роль, а 2009-го знялася в серіалі «Американська сімейка», який приніс їй світову славу.

Раніше, нагадаємо, Софія Вергара блиснула сідницями у стрингах.

Софія Вергара / © Associated Press

Софія Вергара / © Associated Press

Софія Вергара / © Associated Press

Софія Вергара / © Associated Press

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Associated Press

Софія Вергара / © Associated Press

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара та Хайді Клум / © Getty Images

Софія Вергара та Хайді Клум / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Associated Press

Софія Вергара / © Associated Press

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
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