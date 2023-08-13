У білому бікіні і з алкогольним напоєм: сексуальна Дженніфер Лопес показала, як проводить вихідні

Дженніфер Лопес показала, як проводить вихідні. Артистка приймала сонячні ванни на шезлонгу. На Джен було біле бікіні, яке вона доповнила довгою золотистою прикрасою.

Співачка одягла бронзовий капелюх із оливковою смужкою, на обличчі були сонцезахисні окуляри, а у вухах – золоті сережки-кільця.

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Лопес перебуває у чудовій фізичній формі і має сексуальний вигляд.

А охолоджувалась у спекотний день Джен коктейлями зі своєї алкогольної лінійки Delola.

"Назад у свою стихію", - підписала знімки артистка.

Нагадаємо, папараці сфотографували Дженнфіер Лопес у романтичній сукні на човні в Італії.

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