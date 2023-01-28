У білому бікіні із золотистою фурнітурою: 57-річна Елізабет Герлі похизувалася сексуальним бюстом

Британська акторка обожнює ділитися з фоловерами своїми світлинами у купальниках.
Елізабет Герлі опублікувала в Instagram новий знімок свого пляжного луку.
На фото акторка постала у білому бікіні з металевою золотистою фурнітурою від власного бренду Elizabeth Hurley Beach. Ліф чудово підкреслив спокусливе декольте Ліз.
А ще Герлі зробила собі укладання і макіяж із акцентом на очах. На світлині також можна розгледіти струнку фігуру акторки.
Нагадаємо, Елізабет Герлі з сином відвідала Королівський Альберт-Холл у Лондоні. Акторка одягла чорний блейзер від Christopher Kane і чорні штани-кльош.
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